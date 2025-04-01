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Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona 90-63 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. İşte, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hakkında bilgiler...

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı, 2 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Müsabaka, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlardan 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Barcelona ise 7. sırada yer alıyor.

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