Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. İşte, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hakkında bilgiler...



Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı, 2 Nisan Çarşamba günü yapılacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.



Müsabaka, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlardan 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.



Ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Barcelona ise 7. sırada yer alıyor.

