Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona 90-63 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. İşte, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hakkında bilgiler...
Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı, 2 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Müsabaka, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
TAKIMLARIN SON DURUMU
Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlardan 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.
Ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Barcelona ise 7. sırada yer alıyor.
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