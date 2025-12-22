Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 18. hafta
22.12.2025 12:37
AA
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında taraftarı önünde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.
FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EUROLEAGUE'DE SON DURUM
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.
Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.
Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.