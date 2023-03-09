Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe-Barcelona maçı, 10 Mart 2023 Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak.



Karşılaşma S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 27 maçta 18 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 3. basamakta yer alıyor.



İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Barcelona sahasında 81-80 kazanmıştı.