Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı konuk edecek. 31 maçta 21 galibiyet, 10 yenilgi alan sarı-lacivertliler, ligde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda ilk 4 sırayı garantileyerek play-off maçlarında avantaj sağlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Son maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 92-76 mağlup olan Baskonia 13 galibiyetle 14. sırada. İspanyol ekibinin play-in şansı bulunmuyor. Basketbolseverler şimdi bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı hakkında bilgiler...
FENERBAHÇE BEKO-BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı, 28 Mart Cuma günü yapılacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Müsabaka, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
İÇ SAHADA ÜST ÜSTE YEDİ GALİBİYET
Paris Basketbol'u son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup eden Fenerbahçe Beko, iç sahada üst üste yedinci galibiyetini elde etti.
SEZONUN İLK YARISI BASKONİA KAZANDI
Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Baskonia 88-76 kazanmıştı.
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