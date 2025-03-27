Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Son maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 92-76 mağlup olan Baskonia 13 galibiyetle 14. sırada. İspanyol ekibinin play-in şansı bulunmuyor. Basketbolseverler şimdi bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE BEKO-BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı, 28 Mart Cuma günü yapılacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.



Müsabaka, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.



İÇ SAHADA ÜST ÜSTE YEDİ GALİBİYET



Paris Basketbol'u son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup eden Fenerbahçe Beko, iç sahada üst üste yedinci galibiyetini elde etti.



SEZONUN İLK YARISI BASKONİA KAZANDI



Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Baskonia 88-76 kazanmıştı.