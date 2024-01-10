Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak. Geride kalan 20 hafta 12 galibiyet 8 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i de yenmek ve çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.