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Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında sahasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek. Son olarak Partizan'ı rahat bir skorla yenen Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde bir kez daha kazanmak ve puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak. Geride kalan 20 hafta 12 galibiyet 8 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i de yenmek ve çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

FENERBAHÇE, PARTİZAN'I EVİNDE RAHAT GEÇTİ

Çift maç haftasında eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı 91-76 mağlup ederek 12. galibiyetine imza atan Fenerbahçe Beko Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un, takımın başına geçmesinin ardından Avrupa Ligi'ndeki 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Yaptığı 20 maçta 12 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan sarı-lacivertli takım, play-off hattında yer alıyor.

Son olarak sahasında Real Madrid'e 92-71 kaybeden Bayern Münih ise geride kalan 20 haftada 8 galibiyet alırken, 12 kez kaybetti.

İki ekibin Almanya'da oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko rakibine 76-67 üstünlük sağlamıştı.

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