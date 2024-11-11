Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Münih ile kritik bir maça çıkacak. İyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 6 galibiyetle Euroleague'de ikinci sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta müsabakasında 12 Kasım Salı günü Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleriyle iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 6 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.



Ligde 6 galibiyeti bulunan 4 takımdan birisi olan Bayern Münih ise dördüncü sırada bulunuyor.



Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris maçlarından galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 5 maçlık galibiyet serisiyle üst sıralara yükseldi.



İki takım THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 12'sini Fenerbahçe Beko, 3'ünü ise Bayern Münih kazandı. Sarı-lacivertli takım, Alman rakibini son 5 maçında mağlup etmeyi başardı.