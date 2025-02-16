Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e adını yazdırmıştı.

Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final'de de Galatasaray'ı 89-74 yenerek final etabına kaldı. Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Siyah-beyazlılar, sonrasında Mersinspor'u 63-83 yenerek finale yükseldi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, bugün saat 16.00'da başlayacak.



TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak mücadeleyi hakemlerden Mehmet Şahin, Kerem Baki ve Hüseyin Çelik yönetecek.



İKİNCİ KEZ FİNALDE KARŞI KARŞIYA GELECEK



Türkiye Kupası tarihinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, ikinci kez finalde karşı karşıya gelecek.



İki takım, ilk olarak 13 Şubat 2011 tarihinde Kayseri'de oynanan finalde karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe Beko, söz konusu dönemde rakibini 81-72 yenerek üçüncü kez kupayı kazanmıştı.



Sarı-lacivertliler, tarihinde ise bu kupayı 8 kez müzesine götürürken, siyah-beyazlılar 1 kez organizasyonda mutlu sona ulaştı.