THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Dubai Basketball ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-DUBAİ BASKETBALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.



Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.



3 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET



Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından iç sahada Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

TRANSFERLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ



Geçen sezon Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk yaşayan milli basketbol Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Dubai ekibi, Dzanan Musa transferiyle de dikkati çekmişti.

