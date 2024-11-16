Fenerbahçe Beko durdurulamıyor! THY Avrupa Ligi'nde liderliğe yükseldi

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 9. hafta maçlarını salı ve çarşamba, 10. hafta müsabakalarını ise perşembe ve cuma günleri oynadı.

FENERBAHÇE ÇİFT MAÇ HAFTASINI KAYIPSIZ GEÇTİ



Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko çift maç haftasını kayıpsız geçti.



Fenerbahçe Beko, ligin 9. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih'i, ABD'li forvet Nigel Hayes-Davis'in son iki periyotta kaydettiği 25 sayıyla 87-76 mağlup etmeyi başardı.



Sarı-lacivertli ekip, 10. haftada ise deplasmanda ligin flaş ekiplerinden Litvanya temsilcisi Zalgris'i 72-65 yendi.

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET



Bu sezon oynadığı 4. deplasman maçını da kazanan Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste 5. galibiyetini elde etti.



Toplam 8 galibiyete ulaşan Fenerbahçe Beko, 10. hafta maçları sonunda liderliğe yükseldi.