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Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan deplasmanında

THY EuroLeague'in 28. haftasında EA7 Emporio Armani Milan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan deplasmanında

Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 28. haftasında 6 Mart Perşembe günü İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani 'a konuk olacak.

Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 27 maçta aldığı 18 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.

İtalyan takımı ise 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.

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