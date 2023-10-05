Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu başladı. İlk haftanın kritik maçlarından birinde de temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak. İşte, Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan maçı tarihi..



Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 6 Ekim'de İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.



THY AVRUPA LİGİ'NDE 439 MAÇ



Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 439 karşılaşmaya çıktı.



Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 248 galibiyet elde etti, 191 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda sahne aldı. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.



Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 mağlup oldu.



FENERBAHÇE BEKO'NUN TURNUVADAKİ BAŞARILARI



Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 5 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.



Sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da son 4 takım arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, 2015 ve 2019'da dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci sırayı aldı.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i, sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.



Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde son 3 sezonda ise adını Dörtlü Final'e yazdıramadı.