Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u duyurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, sezona İzmir ekibi Karşıyaka'da başlayan 1.88 boyundaki tecrübeli gard ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.



36 yaşındaki McCollum, bu sezon Karşıyaka ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16.0 sayı, 2.2 ribaund, 5.2 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 22.0 sayı, 3.7 ribaund, 3.0 asist ortalamalasıyla oynadı.