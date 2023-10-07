Fenerbahçe Beko EuroLeague'de ilk maçını kazandı

Basketbol EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Olimpia Milano'yu normal süresi 76-76 biten maçın uzatma bölümünde 85-82 yendi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya İtalyan temsilcisi iyi başladı ve ilk çeyreği 23-19 önde kapattı. İkinci periyotta oyunda dengeyi sağlayan sarı-lacivetliler, soyunma odasına 38-35 önde girdi.



İkinci yarıda rakibi karşısında etkili olan Fenerbahçe, final periyoduna 62-54 üstün gitti. Son çeyrekte sarı-lacivertliler farkı kapatan konuk ekip karşısında ritmini kaybetti. Mücadelede normal süre 76-76 sona erdi.



Uzatma bölümünde Dorsey ve Wilbekin ile skor üreten Fenerbahçe, Olimpia Milano'yu 85-82 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR



SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Sasa Pukl, Carlos Peruga, Uros Nikolic



FENERBAHÇE: Madar 8, Dorsey 15, Pierre 11, Hayes-Davis, Motley 2, Wilbekin 19, Sertaç Şanlı, Papagiannis 15, Melih Mahmutoğlu, Guduric 15, Calathes, Sestina



OLIMPIA MILANO: Flaccadori 3, Shields 10, Mirotic 27, Melli 7, Voigtmann 21, Poythress 5, Bortolani, Pangos 2, Tonut 3, Ricci, Hines 4



1’İNCİ PERİYOT: 19-23



DEVRE: 38-35



3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-54



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