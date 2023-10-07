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Fenerbahçe Beko EuroLeague'de ilk maçını kazandı

Basketbol EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Olimpia Milano'yu normal süresi 76-76 biten maçın uzatma bölümünde 85-82 yendi.

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de ilk maçını kazandı

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EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Olimpia Milano'yu normal süresi 76-76 biten maçın uzatma bölümünde 85-82 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya İtalyan temsilcisi iyi başladı ve ilk çeyreği 23-19 önde kapattı. İkinci periyotta oyunda dengeyi sağlayan sarı-lacivetliler, soyunma odasına 38-35 önde girdi.

İkinci yarıda rakibi karşısında etkili olan Fenerbahçe, final periyoduna 62-54 üstün gitti. Son çeyrekte sarı-lacivertliler farkı kapatan konuk ekip karşısında ritmini kaybetti. Mücadelede normal süre 76-76 sona erdi.

Uzatma bölümünde Dorsey ve Wilbekin ile skor üreten Fenerbahçe, Olimpia Milano'yu 85-82 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de ilk maçını kazandı - 1

MAÇTAN NOTLAR

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sasa Pukl, Carlos Peruga, Uros Nikolic

FENERBAHÇE: Madar 8, Dorsey 15, Pierre 11, Hayes-Davis, Motley 2, Wilbekin 19, Sertaç Şanlı, Papagiannis 15, Melih Mahmutoğlu, Guduric 15, Calathes, Sestina

OLIMPIA MILANO: Flaccadori 3, Shields 10, Mirotic 27, Melli 7, Voigtmann 21, Poythress 5, Bortolani, Pangos 2, Tonut 3, Ricci, Hines 4

1’İNCİ PERİYOT: 19-23

DEVRE: 38-35

3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-54

NORMAL SÜRE: 76-76

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