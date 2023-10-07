Fenerbahçe Beko EuroLeague'de ilk maçını kazandı

Basketbol EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Olimpia Milano'yu normal süresi 76-76 biten maçın uzatma bölümünde 85-82 yendi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya İtalyan temsilcisi iyi başladı ve ilk çeyreği 23-19 önde kapattı. İkinci periyotta oyunda dengeyi sağlayan sarı-lacivetliler, soyunma odasına 38-35 önde girdi.
İkinci yarıda rakibi karşısında etkili olan Fenerbahçe, final periyoduna 62-54 üstün gitti. Son çeyrekte sarı-lacivertliler farkı kapatan konuk ekip karşısında ritmini kaybetti. Mücadelede normal süre 76-76 sona erdi.
Uzatma bölümünde Dorsey ve Wilbekin ile skor üreten Fenerbahçe, Olimpia Milano'yu 85-82 mağlup etti.
MAÇTAN NOTLAR
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Sasa Pukl, Carlos Peruga, Uros Nikolic
FENERBAHÇE: Madar 8, Dorsey 15, Pierre 11, Hayes-Davis, Motley 2, Wilbekin 19, Sertaç Şanlı, Papagiannis 15, Melih Mahmutoğlu, Guduric 15, Calathes, Sestina
OLIMPIA MILANO: Flaccadori 3, Shields 10, Mirotic 27, Melli 7, Voigtmann 21, Poythress 5, Bortolani, Pangos 2, Tonut 3, Ricci, Hines 4
1’İNCİ PERİYOT: 19-23
DEVRE: 38-35
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-54
NORMAL SÜRE: 76-76
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