Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off çeyrek final serisinde Olympiakos'a elendi

Son dakika haberi! Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 84-72 mağlup oldu.



Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan Olympiakos, Dörtlü Final'e yükseldi. Yunanistan ekibi, Dörtlü Final'deki ilk maçında Monaco-Maccabi Playtika eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise organizasyona play-off aşamasında veda etti.



Karşılaşmanın başında hızlı hücumlardan skor üreten Olympiakos, Papanikolaou'nun 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte Guduric'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle etkili olan Fenerbahçe Beko, 16. dakikada Sırp oyuncunun serbest atışlardan kaydettiği sayılarla karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31. Bu bölümden sonra çabuk toparlanan ve oyun kontrolünü kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında 15-0'lık seri yakalayan Olympiakos, bitime 29 saniye kala farkı 13 sayıya çıkardı: 44-31. Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 44-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Motley ile pota altını iyi kullanan Fenerbahçe Beko önünde son bölümde Sloukas ile kritik basketler bulan Olympiakos, final çeyreğine 65-52 önde girdi.



Dördüncü ve son çeyrekte Guduric'in üçlükleriyle farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko'ya Vezenkov'un sayılarıyla karşılık veren Olympiakos, karşılaşmadan 84-72 galip ayrıldı.