Fenerbahçe Beko, Final Four için sahada
THY EuroLeague play-off üçüncü maçında Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Sarı - lk
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off üçüncü maçında 29 Nisan Salı deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak.
Adidas Arena oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.
Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.
Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.
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