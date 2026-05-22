Fenerbahçe Beko, Final Four yarı finalinde Olympiakos'a kaybetti

22.05.2026 17:36

Son Güncelleme: 22.05.2026 19:51

Reuters
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos'a mağlup oldu.

Basketbol EuroLeague'de Final Four heyecanı başladı.

 

Final Four yarı final ilk maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

 

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yaptığı maçta kazanan taraf, 79-61'lik skorla Olympiakos oldu.

 

Bu skorun ardından Yunanistan temsilcisi, Final Four'da adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ise turnuvaya veda etti.

 

Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid-Valencia Basket maçının kazananı olacak.

 

FİNAL TARİHİ

 

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda final mücadelesi, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

19:32
FENERBAHÇE'NİN MOLASI KALMADI
Başantrenör Sarunas Jasikevicius son molasını kullandı ve Fenerbahçe Beko'nun mola hakkı kalmadı.
Reuters
19:28
8-0'LIK SERİ
Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 8-0'lık seriyle başladı ve farkı 7'ye indirdi.
Anadolu Ajansı
19:23
SON PERİYOT ÖNCESİ OLYMPIAKOS ÖNDE
Maçta son çeyreğe girilirken Olympiakos'un 56-41'lik üstünlüğü bulunuyor.
Reuters
19:05
KUTLUAY: "REAKSİYON GEREKİYOR"
İbrahim Kutluay: "Bize bir reaksiyon lazım. Bu maçı bir şekilde çevirmenin yolunu bulmalıyız. Hakemlere takılmadan sertlik düzeyini artırmak lazım. Olympiakos sert başladı."
Anadolu Ajansı
18:49
İLK DEVREDE OLY ÜSTÜN
Karşılaşmanın ilk devresi Olympiakos'un 33-24'lük üstünlüğüyle bitti.
Anadolu Ajansı
18:24
İLK ÇEYREK TAMAMLANDI
Müsabakada ilk periyot, Olympiakos'un 18-12'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Reuters
18:08
İLK 4 DAKİKADA 2 SAYI ATILDI
Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının ilk 4 dakikasında yalnızca 2 sayı atıldı.
Reuters
18:04
ATINA'DA YOĞUN ATMOSFER
Final Four'a ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki salon OAKA'da Olympiakos taraftarı, kendilerine ayrılan bölümü eksiksiz doldurdu.
Reuters
