Fenerbahçe Beko, Final Four yarı finalinde Olympiakos'a kaybetti
22.05.2026 17:36
Son Güncelleme: 22.05.2026 19:51
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos'a mağlup oldu.
Basketbol EuroLeague'de Final Four heyecanı başladı.
Final Four yarı final ilk maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yaptığı maçta kazanan taraf, 79-61'lik skorla Olympiakos oldu.
Bu skorun ardından Yunanistan temsilcisi, Final Four'da adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ise turnuvaya veda etti.
Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid-Valencia Basket maçının kazananı olacak.
FİNAL TARİHİ
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda final mücadelesi, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.