Fenerbahçe Beko-Hapoel IBI maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 11. hafta

Çift maç haftasında ilk mücadelesini Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti. Euroleague'in 11. haftasında yine İsrail ekiplerinden Hapoel IBI ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Hapoel IBI maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-HAPOEL IBI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

SAP Garden'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Hapoel IBI müsabakası saat 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR

LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, bu akşam mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

Ligde bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI ise 10 maçta 8 galibiyet aldı. İsrail takımı, son mücadelesinde dün Baskonia'yı 114-89 yendi.

İSRAİL TAKIMINDA TANIDIK İSİMLER

Hapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis.

Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.

Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.