Fenerbahçe Beko, İspanya'da mağlup oldu

EuroLeague’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia’ya 88-76 mağlup yenildi.. Bu sonucun ardından Baskonia, 6’ncı galibiyetini alırken; sarı-lacivertli ekip, 4’üncü kez parkeden yenilgi ile ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Baskonia’da 17 sayı kaydeden Markus Howard oldu.



Mücadeleye iyi başlayan Baskonia, ilk 5 dakikayı 13-6 önde geçti. Baskonia, periyodun kalan bölümünde farkı açtı ve ilk çeyrek 26-12 tamamlandı. İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren Baskonia, soyunma odasına 45-25 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe farkı 16 sayıya indirdi ve final periyoduna 63-47’lik skorla geçildi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Baskonia, maçı 88-76 kazandı.