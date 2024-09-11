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Fenerbahçe Beko, Kehm Birch'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Girona forması giyen Kanadalı pivot Khem Birch ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Kehm Birch'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, uzun yıllar süren NBA kariyerinin ardından son olarak İspanyol temsilcisi Girona formawsı giyen Khem Birch'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Kanadalı 2.06'lık pivotla 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Birch, son olarak ülkesinin çoğunlukla NBA oyuncularından kurulu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da kendisine yer bulmuştu.

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