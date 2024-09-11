Fenerbahçe Beko, Kehm Birch'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, uzun yıllar süren NBA kariyerinin ardından son olarak İspanyol temsilcisi Girona formawsı giyen Khem Birch'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Kanadalı 2.06'lık pivotla 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Birch, son olarak ülkesinin çoğunlukla NBA oyuncularından kurulu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da kendisine yer bulmuştu.
Khem Birch Fenerbahçe Beko’da! ✍️💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 11, 2024
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