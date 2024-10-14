Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi 3. hafta)

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko taraftarı önünde Kızılyıldız ile seyir keyfi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz sezon Kızılyıldız'a 2 maçta da mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu sezon rakibine geçit vermek istemiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibin konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

