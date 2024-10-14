Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi 3. hafta)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında parkede Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geride kalan 2 maçta da 2 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko taraftarı önünde Kızılyıldız ile seyir keyfi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz sezon Kızılyıldız'a 2 maçta da mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu sezon rakibine geçit vermek istemiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibin konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE 2'DE 2 YAPTI
THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı.
Paris Basketbol ve Baskonia'yı mağlup eden Kızılyıldız da, 2'de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda.
GEÇTİĞİMİZ SEZON KIZILYILDIZ'A MAĞLUP OLDU
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon rakibine iki maçta mağlup olmuştu.
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