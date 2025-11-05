Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko parkede LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Sonuncu sırada yer alan LDLC ASVEL'i yenmek isteyen Fenerbahçe Beko mutlak galibiyet için parkeye çıkacak. Peki, Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Fransa ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BU SEZON BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Son şampiyon Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin geride kalan 8 haftasında sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 16. sırada girdi.

Organizasyonda çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 6'sında mağlup olan LDLC ASVEL ise 20. ve son basamakta yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU

Fenerbahçe ile LDLC ASVEL, Basketbol Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2009'dan bu yana oynanan 14 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise Fransa temsilcisi kazandı.