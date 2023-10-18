Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında LDLC ASVEL'i ağırlayacak. Euroleague'de oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, hiç galibiyeti olmayan LDLC ASVEL'i yenerek taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 19 Ekim 2023 Perşembe günü, Fransız ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ



İki galibiyet ve bir yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu. Fenerbahçe, son maçında ise sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 83-69 yendi.



Üç maçını kaybeden LDLC ASVEL ise son sırada yer alıyor.