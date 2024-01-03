Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta müsabakasında 4 Ocak'ta İsrail'in Maccabi Playtika takımı ile Litvanya'da karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler de maçın saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı hakkında bilgiler...



Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı 4 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.



Litvanya'nın Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena’da oynanacak mücadele S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.



MAÇ ÖNCESİ AYRINTILAR



Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından iç sahada Monaco ve Zalgiris Kaunas'ı, deplasmanda ise Alba Berlin ve Anadolu Efes'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, son maçında evinde Kızılyıldız'a kaybetti.



18 karşılaşmada 10 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 9. sırada bulunuyor.



İsrail ekibi Maccabi Playtika ise 18 mücadelede elde ettiği 11 galibiyetle 4. sırada yer alıyor.



Sezonun ilk yarısında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Maccabi Playtika'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden İsrail temsilcisi 78-73'lük galibiyetle ayrılmıştı.