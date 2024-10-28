Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FENERBAHÇE BEKO-MACCABİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE 9. SIRADA



Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.



Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.



30. KARŞILAŞMA



Fenerbahçe ile Maccabi, yarın 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.