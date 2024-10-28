Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika ile kozlarını paylaşacak. Güvenlik önlemleri nedeniyle Litvanya'da oynanacak olan mücadelede Fenerbahçe Beko, rakibini yenerek Panathinaikos mağlubiyetini unutmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO-MACCABİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak.
Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE 9. SIRADA
Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.
Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.
30. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Maccabi, yarın 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.
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