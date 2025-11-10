Fenerbahçe Beko-Maccabi Rapyd maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 10. hafta

Fenerbahçe Beko, basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında İsrail ekibi Maccabi Rapyd ile Almanya'nın Münih kentinde karşılaşacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Maccabi Rapyd maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-MACCABİ RAPYD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

SAP Garden'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Maccabi Rapyd müsabakası saat 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO 13. SIRADA

Ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, 13. sırada bulunuyor. İsrail ekibi ise geride kalan 9 haftada 2 galibiyet elde ederken, 7 maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 19. sırada yer aldı.

Valencia ve Real Madrid deplasmanlarında kaybeden sarı-lacivertli ekip, sahasında LDLC ASVEL'i 81-67 yenerek yenilgi serisini sonlandırmıştı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Almanya'da kazanarak yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında bir sonraki maçını 13 Kasım Perşembe günü bir başka İsrail ekibi Hapoel IBI'yle yine Almanya'nın Münih kentinde oynayacak.