THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco ile mücadele edecek. Çıktığı 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Fransa'nın Monaco ekibini ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.



Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU



THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.



Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Monaco ise averajla beşinci sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 96-93'lük skorla kazanmıştı.