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Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın akşam Fransa'nın Monaco ekibiyle karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 19 haftada 12 galibiyet 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 3'üncü sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Beko sahasında ile mücadele edecek. Çıktığı 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Fransa'nın Monaco ekibini ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Monaco ise averajla beşinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 96-93'lük skorla kazanmıştı.

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