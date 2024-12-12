Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmaya dair ayrıntılar ise sporseverlerce merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Beko, 12 Aralık Perşembe günü Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.



İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.



Müsabaka, S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.



THY AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI



THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



12 Aralık Perşembe:



20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)



21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan)



22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)



22.45 Real Madrid (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)



22.45 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)



13 Aralık Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



22.30 Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)



23.00 ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa)

