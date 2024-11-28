Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko taraftarı önünde Olimpia Milano ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Oynadığı son 6 mücadeleyi kazanan Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'yu da devirerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. haftasında Fenerbahçe Beko 29 Kasım Cuma günü İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.



Avrupa Ligi çıktığı son 6 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te karşılaşacak.

Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunurken EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.