Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında
03.12.2025 10:36
Anadolu Ajansı
AA
EuroLeague'in 14. haftasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko, Basketbol EuroLeague'de 4 Aralık Perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.
EuroLeague'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya sekizinci sırada girdi.
Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla ev sahibi ekip ise altıncı basamakta bulunuyor.