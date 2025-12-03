Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

03.12.2025 10:36

Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında
Anadolu Ajansı

AA

EuroLeague'in 14. haftasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, Basketbol EuroLeague'de 4 Aralık Perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

 

Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.

 

EuroLeague'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya sekizinci sırada girdi.

 

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla ev sahibi ekip ise altıncı basamakta bulunuyor.

