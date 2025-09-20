NTV.COM.TR

Fenerbahçe Beko, oyun kurucu transferini açıkladı: Talen Horton-Tucker!

Fenerbahçe Beko, oyun kurucu pozisyonunda oynayan Talen Horton-Tucker'ı transfer etti.

Fenerbahçe Beko, oyun kurucu transferini açıkladı: Talen Horton-Tucker!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Talen Horton-Tucker, geçen sezon formasını giydiği NBA ekibi Chicago Bulls'ta görev aldığı 58 maçta 6,5 sayı, 1,7 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Talen Horton-Tucker
  • Transfer
  • Fenerbahçe Beko
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...