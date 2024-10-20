Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçına geri sayım başladı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te sarı-lacivertlilerle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de ilk kez eski takımına, Panathinaikos formasıyla rakip olacak.



THY Avrupa Ligi'nde sezonun 5. haftasının maç programı şöyle:



23 Ekim Çarşamba:



21.30 Partizan-Virtus Sagafredo Bologna (Belgrad Arena)



24 Ekim Perşembe:



20.00 Zalgris-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)



20.00 Monaco-Paris Basketbol (Gaston Medecin)



21.30 Baskonia-Alba Berlin (Buesa Arena)



21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes (Unipol Forum)



21.45 Real Madrid-Kızılyıldız (Wizink Center)



25 Ekim Cuma:



20.45 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR (Ülker)



21.30 Barcelona-LDLC ASVEL (Palau Blaugrana)



21.45 Bayern Münih-Olympiakos (Sap Garden)