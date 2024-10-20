Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman?
THY Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en dikkati çeken maçında Fenerbahçe Beko, son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. Geçen yıl Dörtlü Final'de de karşılaşan iki takımın maçı Avrupa Ligi'nde haftanın maçı olarak gösteriliyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçına geri sayım başladı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te sarı-lacivertlilerle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de ilk kez eski takımına, Panathinaikos formasıyla rakip olacak.
THY Avrupa Ligi'nde sezonun 5. haftasının maç programı şöyle:
23 Ekim Çarşamba:
21.30 Partizan-Virtus Sagafredo Bologna (Belgrad Arena)
24 Ekim Perşembe:
20.00 Zalgris-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)
20.00 Monaco-Paris Basketbol (Gaston Medecin)
21.30 Baskonia-Alba Berlin (Buesa Arena)
21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes (Unipol Forum)
21.45 Real Madrid-Kızılyıldız (Wizink Center)
25 Ekim Cuma:
20.45 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR (Ülker)
21.30 Barcelona-LDLC ASVEL (Palau Blaugrana)
21.45 Bayern Münih-Olympiakos (Sap Garden)
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