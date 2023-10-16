Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 3. haftasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.
Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı.
Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi.
Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos mücadelesi saat 20.15'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı S Sport Plus ve S Sport yayınlayacak.
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