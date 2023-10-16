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Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u sahasında ağırlayacak. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek. Bu kritik maç öncesi müsabakaya dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu. İşte, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı hakkında bilgiler...

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı 17 Ekim günü yapılacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Basketbolseverler karşılaşmayı S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı takip edebilir.

A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi.

Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.

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