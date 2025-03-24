Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol'u ağırlayacak. Ligin geride kalan 30 haftasında 20 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, haftaya 2. sırada giriyor. Fransız ekibi ise elde ettiği 17 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi araştırmalar hız kazandı. İşte, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı hakkında bilgiler...
FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI HANG KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Paris Basketball maçı, 25 Mart 2025 Salı günü saat 20:45'te oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
SEZONUN İLK YARISINDA TEMSİLCİMİZ KAZANMIŞTI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 87-83 kazanmıştı.
FENERBAHÇE BEKO'NUN KRİTİK MAÇI
Geçen hafta Fransa ekibi Monaco'ya deplasmanda 91-82 mağlup olan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi durumunda ilk 6 sırayı garantileyecek ve adını doğrudan play-off'a yazdıracak.
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