Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de yeni sezon heyecanı

Son şampiyon Fenerbahçe Beko ile Fransız ekibi arasındaki karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



Saat 20.45'te başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayınlanacak.



YENİ SEZONA SIFIRDAN BAŞLANGIÇ



Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakiplerin kendilerine karşı ekstra motivasyonla çıktığını ve buna karşılık vermek zorunda olduklarını belirterek, "Her şey çok yeni. Takıma yeni katılanlar var. Yeni alışkanlıklarımız var. Şampiyon olunca oyunculardan gidenler oluyor. İlk resmi maçımızı oynadık ve şunu gördük ki herkes bize karşı ekstra bir motivasyonla oynuyor. Rakiplerimize aynı enerjide karşılık veremedik. Bu, bütün sezon böyle olacak. Biz de aynı enerjide olmazsak sorunlar yaşayabiliriz. Bütün her şey geçen sezonda kaldı. Biz de artık önümüze bakacağız. Yazın her şey istediğimiz gibi olmuyor. Kazanınca kadronuzdan giden oyuncular oluyor. Oyuncuların nereden geldiği çok önemli değil. İyi ve karakterli oyuncular olmaları önemli." ifadelerini kullandı.



Yeni sezona sıfırdan başlayacaklarını kaydeden Litvanyalı başantrenör, "Zirvede değiliz. Yeni sezona sıfırdan başlıyoruz. Herkesle yeni bir çalışma içindeyiz. Ligde sonuncu sıradayız. Abartmak istemiyorum ama sıfırdan başlıyoruz. Bu zihniyeti aşılamaya çalışıyorum." dedi.



ABD'den gelen oyuncuların hazır olup olmadıklarıyla ilgili bir soruya Jasikevicius, "Bunu anlamaya çalışıyoruz. Adaptasyon süreçleri var. Çok uzun hazırlık süreci olamadı. Birçok takım aynı durumda. Maç sayısına göre her şeye öncelik verilmesi gerekiyor. Dinlenme ve iyileşme bizim için öncelik oluyor." diye cevap verdi.

