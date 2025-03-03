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Fenerbahçe Beko, Paris karşısında

Fenerbahçe Beko Euroleague'de Paris'e konuk olacak. Fransa'daki erteleme maçı bugün saat 22.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Paris karşısında

Fenerbahçe Beko Euroleague'de sahneye çıkıyor. Sarı lacivertliler Euroleague'de 'e konuk olacak.

İki takım arasında aralık ayında oynanması planlanan Paris ekibindeki salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.

Fenerbahçe Beko geride kalan 26 haftada 17 galibiyet aldı ve lider Olimpiakos'un ardından 2. sırada.

Fransız ekibininse 16 galibiyeti var ve 4. basamakta yer alıyor.

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