Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Partizan'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, çift maç haftasındaki ikinci müsabakasını eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisiyle yapacak. İşte, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı, 1 Kasım Cuma günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Mücadele, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN SON DURUMU



THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 13. basamakta bulunuyor.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU



Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçın 8'ini sarı-lacivertliler, 6'sını ise Sırbistan temsilcisi kazandı.

