Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 30 Kasım'da İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Oynadığı tüm maçları kazanan misafir takım liderlik koltuğunda yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı hakkında bilgiler...



Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı 30 Kasım Perşembe günü yapılacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.



Fenerbahçe-Real Madrid maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'nin 10. haftasında, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine deplasmanda 87-79 mağlup olmuştu.



