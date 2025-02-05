Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE 2. SIRADA



Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.



İspanyol temsilcisi ise 25 karşılaşmada aldığı 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 9. sırada kendine yer buldu.



Ligde karşı karşıya geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti.