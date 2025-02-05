Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında sahasında İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile kritik bir maça çıkacak. Euroleague'de geride kalan 25 haftada 16 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i yenmek ve puan durumunda üst sıralara tutunmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE 2. SIRADA
Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.
İspanyol temsilcisi ise 25 karşılaşmada aldığı 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 9. sırada kendine yer buldu.
Ligde karşı karşıya geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti.
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