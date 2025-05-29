Fenerbahçe Beko şampiyon oldu, EuroLeague'de takım sayısı değişti!

Basketbol THY EuroLeague'in 2025-2026 sezonundan itibaren 20 takımla oynanması önerisi kabul edildi.



EuroLeague'den yapılan açıklamada, Ticari Varlıklar Kurulunun, yeni sezondan itibaren ligdeki takım sayısının 18'den 20'ye çıkarılma önerisini onayladığı bildirildi.



Açıklamada önerinin nihai onay için genel kurula sunulacağı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.



THY EuroLeague'de 2024/25 sezonunda şampiyon, finalde Monaco'yu 81-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko olmuştu.