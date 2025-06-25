Fenerbahçe Beko şampiyon oldu, Guduric veda etti: "Ağlayacağım, belki tekrar buluşuruz!"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşan Fenerbahçe, beş maç sonunda 4-1'lik üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.



Sarı - lacivertlilerin yıldız ismi Marko Guduric, 84-68'lik galibiyetle bitirdikleri son maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe Beko'ya veda eden Guduric, şu ifadeleri kullandı:

"EN ZOR MAÇIMDI"



"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Çok mutluyum. Gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba. Çok duygu yaşıyorum. Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluğa rağmen hayatımdaki en zor maçtı. Tüm bu insanları çok seviyorum."