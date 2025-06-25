Fenerbahçe Beko şampiyon oldu, Guduric veda etti: "Ağlayacağım, belki tekrar buluşuruz!"
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Marko Guduric, şampiyonluk sonrası takıma veda etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşan Fenerbahçe, beş maç sonunda 4-1'lik üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.
Sarı - lacivertlilerin yıldız ismi Marko Guduric, 84-68'lik galibiyetle bitirdikleri son maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko'ya veda eden Guduric, şu ifadeleri kullandı:
"EN ZOR MAÇIMDI"
"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Çok mutluyum. Gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba. Çok duygu yaşıyorum. Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluğa rağmen hayatımdaki en zor maçtı. Tüm bu insanları çok seviyorum."
"BELKİ DE TEKRAR BULUŞURUZ"
"Bu bir hayat. Hayat devam ediyor. Evet gidiyorum. Buradaki tüm insanlara çok güzel veda ettim. Gördüğüm en güzel taraftar grubu. Tabii ki ağlayacağım. Hayatın neler getireceğini hiç bilemezsiniz. Belki de tekrar buluşuruz bilmiyorum."
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