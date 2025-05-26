Fenerbahçe Beko şampiyon oldu, paylaşımlar üst üste geldi: Volkan Demirel, Arda Güler, Mourinho ve İsmail Kartal

THY EuroLeague Final Four finalinde Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, Abu Dhabi'de oynanan maçta rakibini 81-70 mağlup etti ve organizasyonda şampiyon oldu.



Tarihindeki ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'nin başarısının ardından ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi.

MOURINHO KUPA ANINI PAYLAŞTI Fenerbahçe'de futbol takımının teknik direktörü Jose Mourinho, sarı - lacivertli basketbol ekibinin kupayı kaldırdığı anı Instagram hikayesinde paylaştı.

ARDA GÜLER: "GURURUMUZSUNUZ" Real Madrid'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler ise "Gururumuzsunuz" yazan bir görsele Instagram hikayesinde yer verdi.



İSMAİL KARTAL: "AKIL, YÜREK VE DİSİPLİN KAZANDI" Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ise sosyal medya platformu X'teki gönderisinde "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı EuroLeague şampiyonluğundan dolayı gönülden kutluyorum. Saha içinde akıl, yürek ve disiplin kazandı. Tebrikler Sarunas Jasikevicius ve ekibi. Avrupa’nın zirvesindesiniz!" ifadeleriyle basketbol takımının şampiyonluğunu kutladı.

VOLKAN DEMİREL: "MISSION COMPLETED" Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, finali yerinde takip etti. Maç sonunda Instagram'dan palaşım yapan Demirel ise "Mission Completed" Tebrikler Avrupa’nın En Büyüğüne, Fenerbahçe’mize…" ifadelerini kullandı.

Özellikle Volkan Demirel ile İsmail Kartal'ın gönderileri yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sarı - lacivertli taraftarlar, iki ismin paylaşımlarına özlem dolu yorumlarla yanıt verdi.