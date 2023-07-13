Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı transferini duyurdu

Fenerbahçe Beko, Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı'yı transfer ettiğini duyurdu.



İKİ YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI



Sarı-lacivertliler tarafından yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Barcelona forması giyen ve ülke basketbolumuzun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı (2.12, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı

GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI



Son sezonunda Barcelona ile 36 EuroLeague maçında forma giyen Sertaç, 6.2 sayı, 3.1 ribaund istatistikleri tutturdu.



Kariyerinde 135 EuroLeague maçında boy gösteren Sertaç, Barcelona ile ACB’deki son sezonunda ise 38 maçta 7.3 sayı, 3.4 ribaund ortalamaları yakaladı.

