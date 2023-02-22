Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Partizan karşısında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla mücadele edecek.

Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'de başlayacak.



Fenerbahçe Beko'nun 24. haftada oynayacağı EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti.



THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 23 maçta 14 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor.



Ev sahibi ekip ise 24 maçta 13 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 6. basamakta yer alıyor.



İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Partizan, 73-72 kazanmıştı.