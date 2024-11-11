Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 12 Kasım Salı günü Bayern Münih'i konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.



Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleriyle iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 6 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyeti bulunan 4 takımdan birisi olan Bayern Münih ise dördüncü sırada bulunuyor.



Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris maçlarından galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 5 maçlık galibiyet serisiyle üst sıralara yükseldi.



İki takım THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 12'sini Fenerbahçe Beko, 3'ünü ise Bayern Münih kazandı. Sarı-lacivertli takım, Alman rakibini son 5 maçında mağlup etmeyi başardı.