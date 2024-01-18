Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas deplasmanına çıkıyor.



Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.



Sarı-lacivertliler, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından ligde son 8 maçın 7'sini kazandı.



Toplamda oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor.



Ev sahibi ekip ise 7 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 80-78 kazanmıştı.



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