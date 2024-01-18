NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas deplasmanında

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas deplasmanına çıkıyor. 

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından ligde son 8 maçın 7'sini kazandı.

Toplamda oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekip ise 7 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 80-78 kazanmıştı.

1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;