Fenerbahçe Beko - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Basketbol Süper Lig’nde heyecan Fenerbahçe Beko - Türk Telekom mücadelesiyle devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Basketbol tutkunları için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe Beko - Türk Telekom parkeye çıkıyor. Türk Telekom zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Fenerbahçe Beko - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
Basketbol Süper Lig’inde Fenerbahçe Beko - Türk Telekom mücadelesi için nefesler tutuldu.İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak oynanacak mücadele yarın (26 Ekim) saat 13.00’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
