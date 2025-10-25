Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe Beko - Türk Telekom parkeye çıkıyor. Türk Telekom zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Fenerbahçe Beko - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?



Basketbol Süper Lig’inde Fenerbahçe Beko - Türk Telekom mücadelesi için nefesler tutuldu.İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak oynanacak mücadele yarın (26 Ekim) saat 13.00’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



