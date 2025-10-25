NTV.COM.TR

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Basketbol Süper Lig’nde heyecan Fenerbahçe Beko - Türk Telekom mücadelesiyle devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Basketbol tutkunları  için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe Beko - parkeye çıkıyor. Türk Telekom zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Fenerbahçe Beko - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…

FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’inde Fenerbahçe Beko - Türk Telekom mücadelesi için nefesler tutuldu.İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak oynanacak mücadele yarın (26 Ekim) saat 13.00’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

