Fenerbahçe Beko, Valencia Basket deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Basketbol EuroLeague'in 7. haftasında İspanya ekibi Valencia Basket'le 28 Ekim Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Roig Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.



Sarı-lacivertliler, ligin 6. haftasında Anadolu Efes'i Türk derbisinde 79-69 mağlup etti. Valencia Basket ise ligdeki son maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 103-100 yendi.



Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunurken, Fenerbahçe Beko puan cetvelinin 9. basamağında, İspanyol ekibi ise 12. sırasında yer alıyor.

