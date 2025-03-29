Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, EuroLeague'de haftayı kayıpsız geçti

Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Paris Basketbol'u Hayes-Davis'in son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup ederken, Baskonia'yı da 82-77'lik skorla geçmeyi başardı.



Olympiakos'un kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Beko, kalan maçlarında iç sahada Barcelona ve deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak.



FENERBAHÇE BEKO, EV SAHİBİ AVANTAJINI YAKALADI



22 galibiyetle zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, ligi ilk 4 sırada tamamlamayı garantilerken, play-off turunda da ev sahibi avantajını elde etti.



Sarı-lacivertliler kalan 2 maçını kazanırsa liderliği, 1 maç kazanırsa ilk 2 sırayı garantileyecek.



Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Barcelona ve Bayern Münih'e mağlup olursa, Olympiakos, Panathinaikos AKTOR ve Monaco'nun alacağı sonuçlara göre üçüncü sıraya gerileyebilir.



Ligde 33. haftada Monaco, Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. İki ekipten birisinin bu maçın ardından ilk 3 sıra şansı kalmayacak.



ANADOLU EFES İLK 10'U GARANTİLEDİ



Çift maç haftasına 92-76'lık Baskonia galibiyetiyle başlayan Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı da Letonya'da 90-88 yendi.



Galibiyet sayısını 18'e yükselten lacivert-beyazlılar, play-in oynamayı garantilerken, kalan 2 maçta alacağı sonuçlara göre play-off'a kalabilir.



Ligin 33. haftasında 18 galibiyeti bulunan Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes, kendisiyle aynı puana sahip rakibini yenmesi durumunda sıralamada Sırp ekibine üstünlük kuracak. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında da Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.



18 galibiyeti bulunan ekiplerden Paris Basketbol ve Barcelona'ya karşı ikili averajı kaybeden Anadolu Efes, Real Madrid'e karşı ise iki maçını da kazanmıştı.



Lacivert-beyazlıların ligi 6. sırada tamamlaması için kalan 2 maçını galibiyetle tamamlayıp, Paris Basketbol ve Barcelona'nın birer maçtan yenilgiyle ayrılması gerekiyor.



Paris Basketbol ilk maçında 18 galibiyeti bulunan Real Madrid'le deplasmanda, son hafta mücadelesinde ise son sıradaki ALBA Berlin'le evinde oynayacak.



Barcelona ise ilk maçında Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. İspanyol ekibi ligin son haftasında Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.



ATAMAN'IN EKİBİ MAĞLUP OLDU



Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a sahasında 101-98 mağlup oldu.



Ligde 20 galibiyeti bulunan Yunanistan temsilcisi, lider Fenerbahçe Beko ve ikinci Olympiakos'un 2 galibiyet gerisinde kaldı.



Geçen hafta sakatlanan milli basketbolcu Cedi Osman ile sakatlığı bulunan Ömer Faruk Yurtseven takıma geri döndü.



Cedi Osman 23 dakika 27 saniye oyunda kalırken 10 sayı kaydetti. 3 dakika 2 saniye forma giyen Ömer Faruk Yurtseven ise sayı bulamadı.



HAFTANIN MVP'Sİ TJ SHORTS



THY EuroLeague'de 32. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Paris Basketbol'un oyun kurucusu TJ Shorts oldu.



Paris Basketbol'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu, Panathinaikos AKTOR karşısında 20 sayı, 9 ribaunt ve 36 verimlilik puanına ulaşarak MVP olmayı başardı.



SONUÇLAR VE PUAN DURUMU



THY EuroLeague'de 31 ve 32. haftada alınan sonuçlar şöyle:



31. hafta:



Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Fransa): 101-100



Monaco (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 96-86



Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 101-102



Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 96-89



Partizan (Sırbistan)-Alba Berlin (Almanya): 85-71



LDLC ASVEL (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 81-70



Anadolu Efes-Baskonia (İspanya): 92-76



Kızılyıldız (Sırbistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 88-52



Maccabi Playtika (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 92-99



32. hafta:



LDLC ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 88-79



Olympiakos (Yunanistan)-Monaco (Fransa): 77-80



Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 89-74



EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya): 88-98



Anadolu Efes-Maccabi Playtika (İsrail): 90-88



Fenerbahçe Beko-Baskonia (İspanya): 82-77



Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya): 72-78



ALBA Berlin (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 64-108



Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa): 98-101



PROGRAM



Ligde 33. haftanın maç programı şöyle:



2 Nisan Çarşamba:



20.45 Fenerbahçe Beko-Barcelona (Ülker Spor ve Etkinlik)



3 Nisan Perşembe:



20.00 Zalgiris-Partizan (Zalgirio Arena)



20.00 Monaco-Panathinaikos AKTOR (Gaston Medecin)



21.30 Maccabi Playtika-Bayern Münih (Aleksandar Nikolic)



22.00 Real Madrid-Paris Basketbol (Movistar Arena)



4 Nisan Cuma:



21.00 Kızılyıldız-Anadolu Efes (Belgrad Arena)



21.00 ALBA Berlin-Olympiakos (Uber Arena)



21.30 Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milan (Virtus Segafredo Arena)



21.30 Baskonia-LDLC ASVEL (Buesa Arena)