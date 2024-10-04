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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes EuroLeague'de sezonun ilk maçlarına çıkıyor

Dün 6 maçla başlayan THY EuroLeague'de Türk takımları Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bugün ilk maçlarını oynayacak. İşte ayrıntılar ve günün programı...

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes EuroLeague'de sezonun ilk maçlarına çıkıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu EuroLeague'de yeni sezon başladı.

Ligin ilk haftasında Beko sahasında Olympiakos'la, ise deplasmanda Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

4 EKİM CUMA

20.30 Fenerbahçe Beko-Olympiakos

22.00 Virtus Segafredo Bologna - Anadolu Efes

22.00 Paris - Kızılyıldız

FİNAL-FOUR YOLU

Ligde 34 haftalık normal sezonu ilk 6 sırada bitirecek takımlar doğrudan play-off çeyrek finale yükselecek. Ligi 7-10. sırada tamamlayacak bitiren ekipler ise play-in oynayacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak play-in sonunda iki takım daha play-off'a kalacak.

Play-off çeyrek finalde ise toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımlar adını Final-Four'a yazdıracak.

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