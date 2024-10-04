Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes EuroLeague'de sezonun ilk maçlarına çıkıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu EuroLeague'de yeni sezon başladı.



Ligin ilk haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Olympiakos'la, Anadolu Efes ise deplasmanda Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.



4 EKİM CUMA



20.30 Fenerbahçe Beko-Olympiakos



22.00 Virtus Segafredo Bologna - Anadolu Efes



22.00 Paris Basketbol - Kızılyıldız



FİNAL-FOUR YOLU



Ligde 34 haftalık normal sezonu ilk 6 sırada bitirecek takımlar doğrudan play-off çeyrek finale yükselecek. Ligi 7-10. sırada tamamlayacak bitiren ekipler ise play-in oynayacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak play-in sonunda iki takım daha play-off'a kalacak.



Play-off çeyrek finalde ise toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımlar adını Final-Four'a yazdıracak.