Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes EuroLeague'de sezonun ilk maçlarına çıkıyor
Dün 6 maçla başlayan THY EuroLeague'de Türk takımları Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bugün ilk maçlarını oynayacak. İşte ayrıntılar ve günün programı...
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu EuroLeague'de yeni sezon başladı.
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Olympiakos'la, Anadolu Efes ise deplasmanda Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.
4 EKİM CUMA
20.30 Fenerbahçe Beko-Olympiakos
22.00 Virtus Segafredo Bologna - Anadolu Efes
22.00 Paris Basketbol - Kızılyıldız
FİNAL-FOUR YOLU
Ligde 34 haftalık normal sezonu ilk 6 sırada bitirecek takımlar doğrudan play-off çeyrek finale yükselecek. Ligi 7-10. sırada tamamlayacak bitiren ekipler ise play-in oynayacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak play-in sonunda iki takım daha play-off'a kalacak.
Play-off çeyrek finalde ise toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımlar adını Final-Four'a yazdıracak.
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